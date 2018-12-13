Карпин дисквалифицирован на шесть матчей за поведение на матче с «Крыльями Советов»

Футбол 13 декабря 2018 14:10 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

«Ростов» проиграл «Крыльям Советов» (0:1) в 17-м туре российской премьер-лиги.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был удален с поля в концовке матча за споры с резервным арбитром.

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании специалиста.

«Со стороны Карпина не было ненормативной лексики и оскорбительных жестов, но мы рассматривали контакт с резервным арбитром и установили, что данный контакт носил признаки нарушения статьи регламента, а именно — намеренный толчок. Мы получили пояснения от Карпина. Он пишет, что его эмоциональная реакция на решение главного арбитра матча связана с желанием быть услышанным главным судьей и не являлась оскорблением судейской бригады. Мы вынесли следующее наказание: за умышленный толчок и за нарушение предела технической зоны оштрафовать Карпина на 80 тысяч рублей и дисквалифицировать на 6 матчей. 3 матча — реальное исполнение, 3 матча — условная спортивная санкция. Испытательный срок — до конца сезона», - цитирует Григорьянца Sport24.ru.