ЦСКА оштрафован на 170 тысяч рублей из-за поведения болельщиков - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 14:48Источник: Sport24.ruАвтор: Спирин Дмитрий

    ЦСКА оштрафован на 170 тысяч рублей из-за поведения болельщиков

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал ЦСКА на 90 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики и на 30 тысяч за использование пиротехники на матче 17-го тура РПЛ с «Енисеем» (2:1).

    Кроме того, ЦСКА оштрафован на 50 тысяч за использование фанатами пиротехнических средств на игре 16-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:0), сообщает Sport24.ru.

    «Ростов» по итогам встречи с «Крыльями Советов» (0:1) оштрафован на 100 тысяч за два удаления в одном матче. Самарский клуб также заплатит 30 тысяч за скандирование болельщиками нецензурной лексики и еще 20 тысяч штрафа за бросание фанатами снежков.

    «Динамо» заплатит 100 тысяч за то, что фанаты бело-голубых скандировали оскорбительные выражения во время игры с «Уралом» (4:0).

    КДК оштрафовал «Зенит» на 60 тысяч за скандирование болельщиками ненормативной лексики на игре с «Рубином» (1:2).

    #фк цска#РПЛ#кдк рфс#Футбол-Россия
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