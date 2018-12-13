ЦСКА оштрафован на 170 тысяч рублей из-за поведения болельщиков

Футбол 13 декабря 2018 14:48 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал ЦСКА на 90 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики и на 30 тысяч за использование пиротехники на матче 17-го тура РПЛ с «Енисеем» (2:1).

Кроме того, ЦСКА оштрафован на 50 тысяч за использование фанатами пиротехнических средств на игре 16-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:0), сообщает Sport24.ru.

«Ростов» по итогам встречи с «Крыльями Советов» (0:1) оштрафован на 100 тысяч за два удаления в одном матче. Самарский клуб также заплатит 30 тысяч за скандирование болельщиками нецензурной лексики и еще 20 тысяч штрафа за бросание фанатами снежков.

«Динамо» заплатит 100 тысяч за то, что фанаты бело-голубых скандировали оскорбительные выражения во время игры с «Уралом» (4:0).

КДК оштрафовал «Зенит» на 60 тысяч за скандирование болельщиками ненормативной лексики на игре с «Рубином» (1:2).