Вратарь «Краснодара»: Мы спокойно можем дойти до полуфинала Лиги Европы

Футбол 13 декабря 2018 15:07 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Сметанникова Дарья

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился ожиданиями от матча с «Севильей» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

«Групповой этап не закончен. Итоги сможем подводить только после матча с «Севильей» и в конце сезона. Пока идем хорошо. У нас остался один матч. Если выигрываем, то выйдем из группы с первого места. Поэтому нас все должно устраивать.

Встретятся два хороших соперника, которые будут бороться на победу. Один раз мы у них уже выиграли и во второй раз тоже можем спокойно их обыграть. Понятно, что для этого придется приложить уйму усилий, так как «Севилья» будет сильно мотивирована. Но у нас есть все шансы на положительный исход.

Чувствую, что наша команда набрала хороший ход. До полуфинала мы спокойно можем дойти, а, может, и забраться выше. Кто знает, как там получится.

Созрел ли «Краснодар» стать чемпионом России? Я не знаю, что значит «созрел». Когда «Лестер» стал чемпионом Англии, был ли он для этого зрелым? Не совсем понятно. Можно было выиграть чемпионат в первый год, когда мы только зашли в премьер-лигу. Стали бы чемпионами и стали, никто бы ничего не сказал. Думаю, в этом году нам как никогда по силам забраться на первое место», - приводит слова 19-летнего Сафонова пресс-служба УЕФА.

«Краснодар» пока занимает первое место в своей группе Лиги Европы. Матч «Севилья» - «Краснодар» состоится сегодня, 13 декабря, в 20:55 мск.