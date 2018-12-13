Стефан утвержден в качестве главного тренера "Ренна" - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 17:30
    Оман
    Таджикистан
    0
    0
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо СПб
    Буран
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Марсель
    Аполлон Л
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Лацио
    Айнтрахт Ф
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Бешикташ
    Мальмё
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Генк
    Сарпсборг 08
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Севилья
    Краснодар
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Вильярреал
    Спартак М
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Ренн
    Астана
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Динамо К
    Яблонец
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    ПАОК
    БАТЭ
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Види
    Челси
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Акхисар Беледиеспор
    Стандард
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Рапид В
    Рейнджерс
    0
    0
    • Футбол13 декабря 2018 15:11Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Стефан утвержден в качестве главного тренера "Ренна"

    Жюльен Стефан утвержден в качестве главного тренера французского клуба "Ренн".

    Специалист был исполнявшим обязанности главного тренера "Ренна" после увольнения Сабри Лямуши десять дней назад.

    Под руководством Стефана "красно-черные" обыграли "Дижон" в чемпионате Франции со счетом 2:0 и поднялась на десятое место в турнирной таблице Лиги 1.

    - Я в клубе уже семь лет и рад, что сегодня подписал свой первый контракт в качестве тренера профессиональной команды "Ренн". Связываю себя с клубом и его ценностями, я хочу поблагодарить президента за возможность и доверие, которое он мне оказывает. Клуб сделал изменения в развитии как с точки зрения инфраструктуры, так и организационной структуры. Условия работы очень хорошие, и я очень горжусь тем, что продолжаю участвовать в этом амбициозном и захватывающем проекте, - заявил Стефан после подписания контракта.

    Сегодня в заключительном матче группового этапа Лиги Европы "Ренн" принимает на своем поле "Астану" и, в случае победы, выйдет в 1/16 финала турнира.

    #фк ренн#лига 1#стефан жюльен
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта