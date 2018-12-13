Стефан утвержден в качестве главного тренера "Ренна"

Футбол 13 декабря 2018 15:11 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Жюльен Стефан утвержден в качестве главного тренера французского клуба "Ренн".

Специалист был исполнявшим обязанности главного тренера "Ренна" после увольнения Сабри Лямуши десять дней назад.

Под руководством Стефана "красно-черные" обыграли "Дижон" в чемпионате Франции со счетом 2:0 и поднялась на десятое место в турнирной таблице Лиги 1.

- Я в клубе уже семь лет и рад, что сегодня подписал свой первый контракт в качестве тренера профессиональной команды "Ренн". Связываю себя с клубом и его ценностями, я хочу поблагодарить президента за возможность и доверие, которое он мне оказывает. Клуб сделал изменения в развитии как с точки зрения инфраструктуры, так и организационной структуры. Условия работы очень хорошие, и я очень горжусь тем, что продолжаю участвовать в этом амбициозном и захватывающем проекте, - заявил Стефан после подписания контракта.

Сегодня в заключительном матче группового этапа Лиги Европы "Ренн" принимает на своем поле "Астану" и, в случае победы, выйдет в 1/16 финала турнира.