Гендиректор «Ахмата»: Насколько нам известно, у Глушакова действующий контракт со «Спартаком»

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал слова капитана «Спартака» Дениса Глушакова насчет того, что он уедет играть в Грозный.
«Мы не приглашаем футболистов с действующими контрактами, которые выступают за другие клубы. Насколько нам известно, у него действующий контракт с футбольным клубом «Спартак», - приводит слова Айдамирова сайт телеканала «360».
Контракт Глушакова со «Спартаком» действует до лета 2020 года.
Полиция прослушивает аудиозаписи Глушакова, где он угрожает своей жене Дарье. Полузащитник хочет перейти в «Ахмат», где его заработная плата составит 30 тысяч рублей, чтобы значительно уменьшить сумму выплаты алиментов своей супруге.