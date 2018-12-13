Гендиректор «Ахмата»: Насколько нам известно, у Глушакова действующий контракт со «Спартаком» - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 15:00Источник: Телеканал «360°»Автор: Сметанникова Дарья

    Гендиректор «Ахмата»: Насколько нам известно, у Глушакова действующий контракт со «Спартаком»

    Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал слова капитана «Спартака» Дениса Глушакова насчет того, что он уедет играть в Грозный.

    «Мы не приглашаем футболистов с действующими контрактами, которые выступают за другие клубы. Насколько нам известно, у него действующий контракт с футбольным клубом «Спартак», - приводит слова Айдамирова сайт телеканала «360».

    Контракт Глушакова со «Спартаком» действует до лета 2020 года.

    Полиция прослушивает аудиозаписи Глушакова, где он угрожает своей жене Дарье. Полузащитник хочет перейти в «Ахмат», где его заработная плата составит 30 тысяч рублей, чтобы значительно уменьшить сумму выплаты алиментов своей супруге.

    #глушаков денис#фк спартак#айдамиров ахмед#фк ахмат#Возможные трансферы#рпл#Футбол-Россия
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