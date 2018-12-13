Иван Игнатьев: "Краснодар" хочет стать чемпионом России, идем к этой цели - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 15:35Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Спирин Дмитрий

    Иван Игнатьев: "Краснодар" хочет стать чемпионом России, идем к этой цели

    19-летний нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев рассказал о целях на текущий сезон.

    - Официально задачи не озвучивались, но перед нами всегда стоят самые высокие цели. Мы всегда преследуем самые высокие результаты, стремимся к победам во всех турнирах. Хотим стать чемпионами России, как можно дальше пройти в еврокубках, выиграть Кубок России. Мы серьезно боремся во всех трех турнирах.

    Созрел ли «Краснодар» стать чемпионом России? По подбору футболистов у нас очень хороший коллектив, и по атмосфере в команде у нас все очень хорошо. Мы идем к этой цели. Прошла только первая часть сезона, и нам предстоит сыграть еще половину, - цитирует Игнатьева официальный сайт УЕФА.

    Сегодня в 6-м туре группового раунда Лиги Европы "Краснодар" сыграет на выезде с "Севильей".

    #фк краснодар#игнатьев иван#РПЛ#лига европы#Футбол-Россия
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