Иван Игнатьев: "Краснодар" хочет стать чемпионом России, идем к этой цели

Футбол 13 декабря 2018 15:35 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Спирин Дмитрий

19-летний нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев рассказал о целях на текущий сезон.

- Официально задачи не озвучивались, но перед нами всегда стоят самые высокие цели. Мы всегда преследуем самые высокие результаты, стремимся к победам во всех турнирах. Хотим стать чемпионами России, как можно дальше пройти в еврокубках, выиграть Кубок России. Мы серьезно боремся во всех трех турнирах.

Созрел ли «Краснодар» стать чемпионом России? По подбору футболистов у нас очень хороший коллектив, и по атмосфере в команде у нас все очень хорошо. Мы идем к этой цели. Прошла только первая часть сезона, и нам предстоит сыграть еще половину, - цитирует Игнатьева официальный сайт УЕФА.

Сегодня в 6-м туре группового раунда Лиги Европы "Краснодар" сыграет на выезде с "Севильей".