Венгер – Зидану: Если ты хочешь работать на высоком уровне, то нужно делать это в Англии - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 15:37Автор: Сметанникова Дарья

    Венгер – Зидану: Если ты хочешь работать на высоком уровне, то нужно делать это в Англии

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер дал совет своем соотечественнику Зинедину Зидану, который остался без работы после ухода и «Реала» летом.

    «Почему бы и нет? Если ты хочешь работать на высоком уровне, то нужно это делать в Англии. Хотя есть много неопределенностей из-за Brexit, и главная из них заключается в том, сохранит ли Премьер-лига доминирующее положение в финансовом плане.

    Только в Англии сразу шесть клубов могут биться за победу в чемпионате. В большинстве других стран уже в декабре можно сказать, кто выиграет в итоге. В некоторых же странах, например во Франции, будущего чемпиона можно назвать в сентябре», - цитирует Венгера Today.

    #венгер арсен#зидан зинедин#апл#фк арсенал лондон#фк реал мадрид
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