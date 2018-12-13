Венгер – Зидану: Если ты хочешь работать на высоком уровне, то нужно делать это в Англии

Футбол 13 декабря 2018 15:37 Автор: Сметанникова Дарья

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер дал совет своем соотечественнику Зинедину Зидану, который остался без работы после ухода и «Реала» летом.

«Почему бы и нет? Если ты хочешь работать на высоком уровне, то нужно это делать в Англии. Хотя есть много неопределенностей из-за Brexit, и главная из них заключается в том, сохранит ли Премьер-лига доминирующее положение в финансовом плане.

Только в Англии сразу шесть клубов могут биться за победу в чемпионате. В большинстве других стран уже в декабре можно сказать, кто выиграет в итоге. В некоторых же странах, например во Франции, будущего чемпиона можно назвать в сентябре», - цитирует Венгера Today.