Три футболиста ЦСКА попали в команду недели Лиги чемпионов - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 17:30
    Оман
    Таджикистан
    0
    0
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо СПб
    Буран
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Марсель
    Аполлон Л
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Лацио
    Айнтрахт Ф
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Бешикташ
    Мальмё
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Генк
    Сарпсборг 08
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Севилья
    Краснодар
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Вильярреал
    Спартак М
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Ренн
    Астана
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Динамо К
    Яблонец
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    ПАОК
    БАТЭ
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Види
    Челси
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Акхисар Беледиеспор
    Стандард
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Рапид В
    Рейнджерс
    0
    0
    • Футбол13 декабря 2018 15:50Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Сметанникова Дарья

    Три футболиста ЦСКА попали в команду недели Лиги чемпионов

    УЕФА подвела итоги недели в Лиге чемпионов, составив символическую сборную.

    Три игрока ЦСКА попали в команду недели в Лиге чемпионов после матча с «Реалом» (3:0). Вратарь Игорь Акинфеев, сыгравший на ноль, защитник Георгий Щенников, забивший второй гол и полузащитник Арнор Сигурдссон, поразивший ворота «Реала».

    В команду недели также попали: защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру, защитник «Бенфики» Александро Гримальдо, полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане, хавбек «Виктории Пльзень» Ян Коваржик, полузащитник «Валенсии» Карлос Солер, нападающий «Аякса» Душан Тадич, форвард «Баварии» Роберт Левандовски и нападающий «Янг Бойз» Гийом Оаро.

    #уефа#лига чемпионов#фк цска#фк реал мадрид#щенников георгий#акинфеев игорь#сигурдссон арнор
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта