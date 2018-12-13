Три футболиста ЦСКА попали в команду недели Лиги чемпионов

Футбол 13 декабря 2018 15:50 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Сметанникова Дарья

УЕФА подвела итоги недели в Лиге чемпионов, составив символическую сборную.

Три игрока ЦСКА попали в команду недели в Лиге чемпионов после матча с «Реалом» (3:0). Вратарь Игорь Акинфеев, сыгравший на ноль, защитник Георгий Щенников, забивший второй гол и полузащитник Арнор Сигурдссон, поразивший ворота «Реала».

В команду недели также попали: защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру, защитник «Бенфики» Александро Гримальдо, полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане, хавбек «Виктории Пльзень» Ян Коваржик, полузащитник «Валенсии» Карлос Солер, нападающий «Аякса» Душан Тадич, форвард «Баварии» Роберт Левандовски и нападающий «Янг Бойз» Гийом Оаро.