Агент ФИФА пытается устроить переход Месси в «Интер»

Футбол 13 декабря 2018 16:09 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Агент ФИФА Алессио Сундас заявил, что организовывает переход форварда «Барселоны» Лионеля Месси в чемпионат Италии.

«В эти дни у меня был обмен письмами с генеральным директором «Барселоны», а также с отцом Месси. Их ответ на этот раз не был таким сухим «нет», как в первый раз. Это заставляет мне предположить, что хоть слабая надежда, но есть увидеть Месси на полях Италии.

Изначально моя идея была в том, чтобы предложить совершить данный трансфер «Наполи», потому что я считаю, что Месси единственный, кто может каким-то образом возродить миф Марадоны в Неаполе. Но не все клубы могут себе позволить такого игрока. Думаю, что «Интер» остается единственным претендентом на аргентинца, как в экономическом, так и техническом плане. Этот трансфер уравнял бы приход Роналду в «Ювентус», - сказал Сундас в эфире Radio Goal 24.

31-летний аргентинец в текущем сезоне провел за «Барселону» 18 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.