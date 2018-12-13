Агент ФИФА пытается устроить переход Месси в «Интер» - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 16:09Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Агент ФИФА пытается устроить переход Месси в «Интер»

    Агент ФИФА Алессио Сундас заявил, что организовывает переход форварда «Барселоны» Лионеля Месси в чемпионат Италии.

    «В эти дни у меня был обмен письмами с генеральным директором «Барселоны», а также с отцом Месси. Их ответ на этот раз не был таким сухим «нет», как в первый раз. Это заставляет мне предположить, что хоть слабая надежда, но есть увидеть Месси на полях Италии.

    Изначально моя идея была в том, чтобы предложить совершить данный трансфер «Наполи», потому что я считаю, что Месси единственный, кто может каким-то образом возродить миф Марадоны в Неаполе. Но не все клубы могут себе позволить такого игрока. Думаю, что «Интер» остается единственным претендентом на аргентинца, как в экономическом, так и техническом плане. Этот трансфер уравнял бы приход Роналду в «Ювентус», - сказал Сундас в эфире Radio Goal 24.

    31-летний аргентинец в текущем сезоне провел за «Барселону» 18 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.

    #месси лионель#фк барселона#фк интер#Возможные трансферы#испанская примера#серия а
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