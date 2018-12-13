Валерий Кечинов: Неясно, в каком Глушаков состоянии перед матчем с «Вильярреалом»

Футбол 13 декабря 2018 16:14 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом».

Для выхода в плей-офф Лиги Европы «Спартаку» нужна победа над «Вильярреалом» в гостевом матче.

«Надеюсь, что у «Спартака» получится хороший матч. Не знаю, каким номером сыграет команда – первым или вторым. В любом случае, у красно-белых есть игроки, которые могут решить исход матча. Будем надеяться, что все сложится удачно.

«Вильярреал» недавно сменил тренера. Как правило, в команде происходит небольшая встряска после таких перестановок. Чаще всего, это влияет положительно, но будем надеяться, что «Спартака» не коснется. Шанс на победу есть всегда. Обычно испанцы хорошо играют дома, при поддержке зрителей. Матчи получаются яркими. Безусловно, будет очень тяжело.

Неясно, в каком сейчас Глушаков состоянии – как физическом, так и психологическом. Только тренер может решить, будет Денис играть или нет», - цитирует Кечинова «Р-Спорт».

Матч «Вильярреал» - «Спартак» состоится сегодня, 13 декабря, в 20:55 мск.