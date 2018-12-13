Валерий Кечинов: Хочется рассчитывать, что «Краснодар» поймает «Севилью» на контратаке

Футбол 13 декабря 2018 16:43 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча «Севилья» - «Краснодар» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы.

«Краснодару» предстоит сыграть с очень сложным соперником. На данный момент «Севилья» гораздо интереснее, чем «Вильярреал», с которым встречается «Спартак». Не стоит ждать и повторения краснодарского матча, в котором россияне победили испанский клуб. Хочется рассчитывать, что «Краснодар» поймает соперника на контратаке и добьется положительного результата», - цитирует Кечинова «Р-Спорт».

Матч «Севилья» - «Краснодар» состоится сегодня, 13 декабря, в 20:55 мск. Для выхода в плей-офф Лиги Европы «Краснодару» достаточно не проиграть с крупным счетом.