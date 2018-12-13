Карпин – о дисквалификации на шесть матчей: Все довольны, все счастливы - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 16:55Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Карпин – о дисквалификации на шесть матчей: Все довольны, все счастливы

    Сегодня состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором обсуждалось поведение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на матче 17-го тура с «Крыльями Советов» (0:1).

    Карпин получил дисквалификации на шесть матчей, три – условно за толчок резервного арбитра.

    «А что тут комментировать? И так все ясно. Все довольны, все счастливы, КДК выявил виновного и наказал, защитив своим решение судейский корпус. Хотел бы только поблагодарить резервного арбитра за то, что удержался на ногах и не упал после моего «намеренного толчка», - цитирует Карпина Sport24.ru.

    КДК постановил, что Карпин намеренно толкнул резервного судью. Кроме того, тренер оштрафован на 80 тысяч рублей.

    #карпин валерий#фк ростов#кдк рфс#фк крылья советов#рпл#Футбол-Россия
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