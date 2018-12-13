Карпин – о дисквалификации на шесть матчей: Все довольны, все счастливы

Футбол 13 декабря 2018 16:55 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Сегодня состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором обсуждалось поведение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на матче 17-го тура с «Крыльями Советов» (0:1).

Карпин получил дисквалификации на шесть матчей, три – условно за толчок резервного арбитра.

«А что тут комментировать? И так все ясно. Все довольны, все счастливы, КДК выявил виновного и наказал, защитив своим решение судейский корпус. Хотел бы только поблагодарить резервного арбитра за то, что удержался на ногах и не упал после моего «намеренного толчка», - цитирует Карпина Sport24.ru.

КДК постановил, что Карпин намеренно толкнул резервного судью. Кроме того, тренер оштрафован на 80 тысяч рублей.