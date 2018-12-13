«Вильярреал» – «Спартак». Стартовые составы команд

Футбол 13 декабря 2018 19:42 Источник: UEFA (УЕФА)

Стали известны стартовые составы «Вильярреала» и «Спартака» на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Вильярреал»: Ферандес, Коста, Руис, Альваро, Гаспар, Касерес, Форнальс, Фуэго, Чуквуэзе, Токо Экамби, Морено.

Запасные: Асенхо, Фунес Мори, Бакка, Тригерос, Педраса, Касорла, Лайун.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо, Ломовицкий, Попов, Глушаков, Ханни, Зе Луиш, Адриано.

Запасные: Селихов, Петкович, Джано, Самедов, Тимофеев, Ташаев, Роша.

Добавим, что встреча пройдет в Испании на стадионе «Эстадио де ла Серамика» сегодня, 13 декабря, и начнется в 20:55 по московскому времени.