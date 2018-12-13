«Вильярреал» – «Спартак». Стартовые составы команд - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 19:42Источник: UEFA (УЕФА)

    «Вильярреал» – «Спартак». Стартовые составы команд

    Стали известны стартовые составы «Вильярреала» и «Спартака» на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Вильярреал»: Ферандес, Коста, Руис, Альваро, Гаспар, Касерес, Форнальс, Фуэго, Чуквуэзе, Токо Экамби, Морено.

    Запасные: Асенхо, Фунес Мори, Бакка, Тригерос, Педраса, Касорла, Лайун.

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо, Ломовицкий, Попов, Глушаков, Ханни, Зе Луиш, Адриано.

    Запасные: Селихов, Петкович, Джано, Самедов, Тимофеев, Ташаев, Роша.

    Добавим, что встреча пройдет в Испании на стадионе «Эстадио де ла Серамика» сегодня, 13 декабря, и начнется в 20:55 по московскому времени.

    #Футбол-Россия#фк вильярреал#фк спартак#лига европы
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