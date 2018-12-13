Роббен может вернуться в ПСВ

Футбол 13 декабря 2018 19:54 Источник: NOS.nl Автор: Спирин Дмитрий

«Баварии» Арьен Роббен может продолжить карьеру в голландском ПСВ.

Голландский клуб установил контакт с 34-летним игроком, чтобы оценить его заинтересованность в возвращении.

Управляющий директор ПСВ Тун Гербрандс подтвердил, что главный тренер команды Марк ван Боммел, экс-одноклубник Роббена, связался с ним.

«Там был контакт. Марк, который ранее играл с Арьеном в одной команде и в сборной, отправил ему сообщение, но, конечно, Роббен сам примет решение о переходе», – заявил Гербрандс.

Арьен Роббен выступал за ПСВ с 2002 по 2004 год под руководством Гуса Хиддинка.