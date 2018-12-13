Роббен может вернуться в ПСВ - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 19:54Источник: NOS.nlАвтор: Спирин Дмитрий

    Роббен может вернуться в ПСВ

    «Баварии» Арьен Роббен может продолжить карьеру в голландском ПСВ.

    Голландский клуб установил контакт с 34-летним игроком, чтобы оценить его заинтересованность в возвращении.

    Управляющий директор ПСВ Тун Гербрандс подтвердил, что главный тренер команды Марк ван Боммел, экс-одноклубник Роббена, связался с ним.

    «Там был контакт. Марк, который ранее играл с Арьеном в одной команде и в сборной, отправил ему сообщение, но, конечно, Роббен сам примет решение о переходе», – заявил Гербрандс.

    Арьен Роббен выступал за ПСВ с 2002 по 2004 год под руководством Гуса Хиддинка.

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