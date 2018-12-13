«Спартак» и «Урал» заинтересованы в переходе форварда «Кардифф Сити»

Футбол 13 декабря 2018 20:10 Источник: The Daily Mail

Нападающий «Кардифф Сити» Ибраиму Мейте может продолжить карьеру в чемпионате России.

Как сообщает Daily Mail, на 22-летнего форварда, который в январе Мейте станет свободным агентом, претендуют «Спартак» и «Урал».

Отмечается, что в ноябре Мейте был на просмотре в «Урале». Во время тренировочного сбора клуба он принял участие в товарищеском матче против «Эносиса» (3:4) и отметился голом.

В трансфере футболиста также заинтересованы английские «Вест Бромвич» и «Уотфорд», а также французский «Сент-Этьен» и немецкий «Ганновер».

В прошлом сезоне Мейте выступал на правах аренды за клуб «Кроули Таун» из четвертого по значимости дивизиона в системе футбольных лиг Англии.