Александр Хацкевич: Настраиваемся больше контролировать мяч и проводить время в атаке

Футбол 13 декабря 2018 20:41 Источник: ФК «Динамо» (Киев)

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич – о предстоящем заключительном матче группового этапа Лиги Европы с «Яблонецем».

– Как вы оцените групповой этап Лиги Европы в исполнении «Динамо»?

– Мы выполнили задачу и вышли с первого места, – приводит слова Хацкевича официальный сайт «Динамо». – Тяжело начинали, потеряли очки в двух играх, где вели по счету, но самая главная задача была выполнена. Но это не значит, что команда недооценивает соперника. Все-таки, рейтинг клуба, страны и имидж самих игроков выходит на первое место в завтрашней игре.

– Сделали ли выводы из первого матча в Чехии? Тогда от команды ожидали заведомо большего, нежели ничья…

– Турнир скоротечен, результат того матча мы уже не изменим. Кроме того, следует учитывать сегодняшние погодные условия. «Яблонец» - более силовая команда, использует фланги. Есть футболисты с высокой антропометрией. Если позволить играть любой команде в свой футбол, то будет тяжело. Мы настраиваемся больше контролировать мяч и проводить время в атаке, но должен быть баланс между атакой и обороной.

Говорят, раз игра ничего не решает, то должен быть атакующий футбол? Нет, обязательно нужен баланс. Нужно будет, как бежать вперед, так играть сзади, как с мячом, так и без мяча.