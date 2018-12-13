Александр Хацкевич: Настраиваемся больше контролировать мяч и проводить время в атаке - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 20:41Источник: ФК «Динамо» (Киев)

    Александр Хацкевич: Настраиваемся больше контролировать мяч и проводить время в атаке

    Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич – о предстоящем заключительном матче группового этапа Лиги Европы с «Яблонецем».

    – Как вы оцените групповой этап Лиги Европы в исполнении «Динамо»?
    – Мы выполнили задачу и вышли с первого места, – приводит слова Хацкевича официальный сайт «Динамо». – Тяжело начинали, потеряли очки в двух играх, где вели по счету, но самая главная задача была выполнена. Но это не значит, что команда недооценивает соперника. Все-таки, рейтинг клуба, страны и имидж самих игроков выходит на первое место в завтрашней игре.

    – Сделали ли выводы из первого матча в Чехии? Тогда от команды ожидали заведомо большего, нежели ничья…
    – Турнир скоротечен, результат того матча мы уже не изменим. Кроме того, следует учитывать сегодняшние погодные условия. «Яблонец» - более силовая команда, использует фланги. Есть футболисты с высокой антропометрией. Если позволить играть любой команде в свой футбол, то будет тяжело. Мы настраиваемся больше контролировать мяч и проводить время в атаке, но должен быть баланс между атакой и обороной.

    Говорят, раз игра ничего не решает, то должен быть атакующий футбол? Нет, обязательно нужен баланс. Нужно будет, как бежать вперед, так играть сзади, как с мячом, так и без мяча.

    #лига европы#фк динамо киев#фк яблонец#хацкевич александр
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