Сорокин – лучший игрок «Рубина» в ноябре и декабре по версии болельщиков

Футбол 13 декабря 2018 20:46 Источник: ФК «Рубин»

На официальном сайте «Рубина» состоялось голосование среди болельщиков за лучшего футболиста команды в феврале и марте.

По итогам опроса победу одержал защитник Егор Сорокин. За 23-летнего игрока проголосовали 52,3% болельщиков клуба. Второе место в голосовании занял защитник Игорь Калинин (22,1%). Замкнул тройку - полузащитник Хорен Байрамян (18,5%).

Напомним, что в ноябре и декабре Егор Сорокин принял участие в четырех матчах чемпионата России, записав на свой счет два забитых мяча.

tps://twitter.com/fcrk/status/107317335046431948