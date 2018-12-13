На официальном сайте «Рубина» состоялось голосование среди болельщиков за лучшего футболиста команды в феврале и марте.
По итогам опроса победу одержал защитник Егор Сорокин. За 23-летнего игрока проголосовали 52,3% болельщиков клуба. Второе место в голосовании занял защитник Игорь Калинин (22,1%). Замкнул тройку - полузащитник Хорен Байрамян (18,5%).
Напомним, что в ноябре и декабре Егор Сорокин принял участие в четырех матчах чемпионата России, записав на свой счет два забитых мяча.
tps://twitter.com/fcrk/status/107317335046431948
Егор Сорокин – лучший игрок «Рубина» в ноябре и декабре по версии болельщиков!🔝 ⠀— «Рубин» Казань (@fcrk) 13 декабря 2018 г.
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🥇 Егор Сорокин – 52,3%
🥈 Игорь Калинин – 22,1%⠀
🥉 Хорен Байрамян – 18,5%
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Голосование проводилось совместно с премиальным спонсором клуба ПАО «Казаньоргсинтез». pic.twitter.com/CMgfQXNddz