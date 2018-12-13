Денис Черышев: Не знаю, по какой системе будет играть «Вильярреал», но будет интересный матч - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 20:49

    Денис Черышев: Не знаю, по какой системе будет играть «Вильярреал», но будет интересный матч

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев – о предстоящем матче «Спартака» с «Вильяррреалом» в Лиге Европы.

    – Ситуация в «Вильярреале» сейчас не очень понятная, в последнее время у них не очень хорошие результаты. Сейчас пришел новый тренер и я не знаю, по какой системе они будут играть.

    «Спартак» – очень хорошая команда с большим количеством опытных игроков. Сейчас москвичам наверняка не хватает Зобнина, но есть другие хорошие футболисты. Будет интересный матч, – сказал Черышев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Напомним, матч «Вильярреал» – «Спартак» состоится сегодня, 13 декабря и начнется в 20:55 по московскому времени.

    #Футбол-Россия#лига европы#фк спартак#фк вильярреал#черышев денис
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