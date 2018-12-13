Боккетти успешно прооперирован в Риме - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 20:58Источник: ФК «Спартак»

    Боккетти успешно прооперирован в Риме

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти перенес сегодня в Риме операцию на голеностопном составе.

    Как сообщает пресс-служба клуба, операция прошла успешно, футболист чувствует себя хорошо. Сроки реабилитации станут известны позднее.

    «Сальваторе передает всем красно-белым большой привет и желает команде победы в важнейшем матче Лиги Европы против «Вильярреала». А мы желаем Боккетти скорейшего выздоровления!», - говорится в сообщении опубликованном на официальном сайте «Спартака».

    #Футбол-Россия#рпл#фк спартак#лига европы#фк вильярреал#боккетти сальваторе
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