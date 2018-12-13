Боккетти успешно прооперирован в Риме

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти перенес сегодня в Риме операцию на голеностопном составе.
Как сообщает пресс-служба клуба, операция прошла успешно, футболист чувствует себя хорошо. Сроки реабилитации станут известны позднее.
«Сальваторе передает всем красно-белым большой привет и желает команде победы в важнейшем матче Лиги Европы против «Вильярреала». А мы желаем Боккетти скорейшего выздоровления!», - говорится в сообщении опубликованном на официальном сайте «Спартака».
🚑 Защитник #Спартак’а @salvatorebocch перенес сегодня в Риме операцию на голеностопном суставе.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 декабря 2018 г.
Сальваторе передает всем 🔴⚪️ большой привет и желает команде победы в важнейшем матче @EuropaLeague против @VillarrealCF.
А мы желаем Боккетти скорейшего выздоровления! ✊🏻 pic.twitter.com/U891r4DUUJ