«Спартак» проиграл «Вильярреалу» и занял четвертое место в группе Лиги Европы - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 22:48Источник: «Советский спорт»Автор: Семкив Александр

    «Спартак» проиграл «Вильярреалу» и занял четвертое место в группе Лиги Европы

    В заключительном матче группового этапа Лиги Европы испанский «Вильярреал» на своем поле обыграл московский «Спартак» со счетом 2:0.

    У победителей встречи голами отметились Самуэль Чуквезе и Карл-Того Экамби, забившие на 11-й и 48-й минутах соответственно.

    «Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

    В параллельной игре группы G австрийский «Рапид» переиграл шотландский «Рейнджерс» с минимальным счетом – 1:0.

    Таким образом, «Вильярреал» и «Рапид» с десятью очками заняли первое и второе место в квартете соответственно. Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы. «Рейнджерс» (6 очков) расположился на третьей строчке, а «Спартак» (5) – на четвертой.

    Лига Европы
    Групповой этап
    Группа G. 6-й тур

    «Вильярреал» (Испания) – «Спартак» (Россия) – 2:0 (1:0)

    Голы: Чуквезе, 11; Экамби, 48

    «Вильярреал»: Фернандес, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Руис, Форнальс, Касерес, Чуквуэзе (Касорла, 80), Хави Фуэго, Морено (Педраса, 77), Токо-Экамби (Бакка, 72).

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Кутепов, Рассказов, Ломовицкий (Ташаев, 55), Мельгарехо, Глушаков, Попов, Ханни (Педро Роша, 67), Луис Адриано (Ананидзе, 74), Зе Луиш.

    Предупреждения: Альваро Гонсалес, 71; Фернандес, 90+2 – Ломовицкий, 22; Зе Луиш, 85; Джикия, 90; Кутепов, 90+1

    Удаление: Коста, 90

    #Футбол-Россия#лига европы#фк спартак#фк вильярреал
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