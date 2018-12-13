«Спартак» проиграл «Вильярреалу» и занял четвертое место в группе Лиги Европы

Футбол 13 декабря 2018 22:48 Источник: «Советский спорт» Автор: Семкив Александр

В заключительном матче группового этапа Лиги Европы испанский «Вильярреал» на своем поле обыграл московский «Спартак» со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Самуэль Чуквезе и Карл-Того Экамби, забившие на 11-й и 48-й минутах соответственно.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

В параллельной игре группы G австрийский «Рапид» переиграл шотландский «Рейнджерс» с минимальным счетом – 1:0.

Таким образом, «Вильярреал» и «Рапид» с десятью очками заняли первое и второе место в квартете соответственно. Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы. «Рейнджерс» (6 очков) расположился на третьей строчке, а «Спартак» (5) – на четвертой.

Лига Европы

Групповой этап

Группа G. 6-й тур

«Вильярреал» (Испания) – «Спартак» (Россия) – 2:0 (1:0)

Голы: Чуквезе, 11; Экамби, 48

«Вильярреал»: Фернандес, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Руис, Форнальс, Касерес, Чуквуэзе (Касорла, 80), Хави Фуэго, Морено (Педраса, 77), Токо-Экамби (Бакка, 72).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Кутепов, Рассказов, Ломовицкий (Ташаев, 55), Мельгарехо, Глушаков, Попов, Ханни (Педро Роша, 67), Луис Адриано (Ананидзе, 74), Зе Луиш.

Предупреждения: Альваро Гонсалес, 71; Фернандес, 90+2 – Ломовицкий, 22; Зе Луиш, 85; Джикия, 90; Кутепов, 90+1

Удаление: Коста, 90