БАТЭ переиграл в гостях ПАОК и вышел в плей-офф Лиги Европы

Футбол 13 декабря 2018 22:49 Источник: «Советский спорт»

Футболисты БАТЭ переиграли ПАОК в выездном матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:1.

В составе белорусской команды дублем отметился Николай Сигневич (42-я и 45-я минуты), еще один мяч на счету Максима Скавыша (18). У греческого клуба отличился Александар Прийович (59).

Отметим, что на 62-й минуте встречи Сигневич был удален с поля.

После этой победы БАТЭ набрал девять очков, расположился на второй строчке в турнирной таблице группы L и вышел в плей-офф Лиги Европы. ПАОК, имея в активе три балла, занял последнее место.