БАТЭ переиграл в гостях ПАОК и вышел в плей-офф Лиги Европы - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 22:49Источник: «Советский спорт»

    БАТЭ переиграл в гостях ПАОК и вышел в плей-офф Лиги Европы

    Футболисты БАТЭ переиграли ПАОК в выездном матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:1.

    В составе белорусской команды дублем отметился Николай Сигневич (42-я и 45-я минуты), еще один мяч на счету Максима Скавыша (18). У греческого клуба отличился Александар Прийович (59).

    Отметим, что на 62-й минуте встречи Сигневич был удален с поля.

    После этой победы БАТЭ набрал девять очков, расположился на второй строчке в турнирной таблице группы L и вышел в плей-офф Лиги Европы. ПАОК, имея в активе три балла, занял последнее место.

    #лига европы#фк батэ#фк паок
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