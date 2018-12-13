«Севилья» разгромила «Краснодар», обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы

Футбол 13 декабря 2018 22:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Семкив Александр

В заключительном матче группового этапа Лиги Европы испанская «Севилья» на своем поле разгромила «Краснодар» со счетом 3:0.

У победителей встречи дубль оформил Виссам Бен-Йеддер (5-я и 10-я минуты) и единожды отличился Эвер Банега, реализовавший пенальти на 49-й минуте.

Стоит отметить, что «быки» доигрывали встречу в меньшинстве, красную карточку за игру рукой в штрафной на 48-й минуте получил Кристиан Рамирес.

В параллельной игре группы J бельгийский «Стандард» сыграл вничью с турецким «Акхисар Беледиеспором» – 0:0.

Таким образом, «Севилья» и «Краснодар» с 12 очками заняли первое и второе место в квартете соответственно. Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы.

Лига Европы

Групповой этап

Группа J. 6-й тур

«Севилья» (Испания) – «Краснодар» (Россия) – 3:0 (2:0)

Голы: Бен-Йеддер, 5, 10; Банега, 49 (пен.)

«Севилья»: Вацлик, Каррису, Гомес, Эскудеро, Меркадо, Васкес, Меса, Банега (Амаду, 70), Промес, Бен-Йеддер (Навас, 72), Андре Силва (Муриэль, 77).

«Краснодар»: Крицюк, Фьолусон, Мартынович, Рамирес, Петров, Перейра (Стоцкий, 51), Каборе, Классон, Газинский, Вандерсон (Шишкин, 77), Игнатьев (Куэва, 61).

Предупреждения: Промес, 40; Банега, 65 – Газинский, 14; Рамирес (40)

Удаление: Рамирес, 48