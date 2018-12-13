«Севилья» разгромила «Краснодар», обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 22:50Источник: «Советский спорт»Автор: Семкив Александр

    «Севилья» разгромила «Краснодар», обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы

    В заключительном матче группового этапа Лиги Европы испанская «Севилья» на своем поле разгромила «Краснодар» со счетом 3:0.

    У победителей встречи дубль оформил Виссам Бен-Йеддер (5-я и 10-я минуты) и единожды отличился Эвер Банега, реализовавший пенальти на 49-й минуте.

    Стоит отметить, что «быки» доигрывали встречу в меньшинстве, красную карточку за игру рукой в штрафной на 48-й минуте получил Кристиан Рамирес.

    В параллельной игре группы J бельгийский «Стандард» сыграл вничью с турецким «Акхисар Беледиеспором» – 0:0.

    Таким образом, «Севилья» и «Краснодар» с 12 очками заняли первое и второе место в квартете соответственно. Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы.

    Лига Европы
    Групповой этап
    Группа J. 6-й тур

    «Севилья» (Испания) – «Краснодар» (Россия) – 3:0 (2:0)

    Голы: Бен-Йеддер, 5, 10; Банега, 49 (пен.)

    «Севилья»: Вацлик, Каррису, Гомес, Эскудеро, Меркадо, Васкес, Меса, Банега (Амаду, 70), Промес, Бен-Йеддер (Навас, 72), Андре Силва (Муриэль, 77).

    «Краснодар»: Крицюк, Фьолусон, Мартынович, Рамирес, Петров, Перейра (Стоцкий, 51), Каборе, Классон, Газинский, Вандерсон (Шишкин, 77), Игнатьев (Куэва, 61).

    Предупреждения: Промес, 40; Банега, 65 – Газинский, 14; Рамирес (40)

    Удаление: Рамирес, 48

    #Футбол-Россия#лига европы#фк краснодар#фк севилья
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