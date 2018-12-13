Рауль Рианчо: Мне больно от того, что «Спартак» не смог продолжить играть в Европе

Футбол 13 декабря 2018 23:18 Источник: Чемпионат.com

Бывший тренер и исполняющий обязанности наставника «Спартака» Рауль Рианчо – о поражении красно-белых от «Вильярреала» (0:2) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

«Я набрал в Лиге Европы этого сезона со «Спартаком» очков больше, чем Каррера и Кононов? Это были две тяжелые игры. Атмосфера в команде была неидеальной, но игроки в Глазго и Москве были, как настоящие гладиаторы.

Сложно было мотивировать команду. Я мог только сказать игрокам: «Я поеду домой 12 ноября, но вы и «Спартак» должны продолжить играть в Европе». Команда ответила мне игрой и работала фантастически.

Смог бы я выйти из группы, если бы остался? Уважайте результат. Вы никогда не сможете узнать, что было бы. Я могу только поблагодарить игроков за их усилия и доверие.

Мне больно от того, что «Спартак» не смог продолжить играть в Европе. Теперь нужно подумать о Кубке и чемпионате», - приводит слова Рианчо «Чемпионат.com».

Напомним, «Вильярреал» и «Рапид» с десятью очками заняли первое и второе место в квартете соответственно. Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы. «Рейнджерс» (6 очков) расположился на третьей строчке, а «Спартак» (5) – на четвертой.