Михаил Ефремов: На вторую часть сезона возлагаю большие надежды - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 23:30Источник: Sport24.ru

    Михаил Ефремов: На вторую часть сезона возлагаю большие надежды

    Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов – о поражении красно-белых от «Вильярреала» (0:2) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

    «Причина такого результата в Лиге Европы заключается в сложных временах, которые переживала команда. В зимнюю паузу руководство клуба будет готовиться к весенней части, им виднее, что нужно делать.

    Я никогда не рассуждаю, что «Спартаку» нужно с кем-то расстаться. На вторую часть сезона возлагаю большие надежды», - приводит слова Ефремова Sport24.ru.

    Напомним, «Вильярреал» и «Рапид» с десятью очками заняли первое и второе место в квартете соответственно. Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы. «Рейнджерс» (6 очков) расположился на третьей строчке, а «Спартак» (5) – на четвертой.

    #Футбол-Россия#лига европы#фк спартак#фк вильярреал#ефремов михаил
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