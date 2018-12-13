Михаил Ефремов: На вторую часть сезона возлагаю большие надежды

Футбол 13 декабря 2018 23:30 Источник: Sport24.ru

Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов – о поражении красно-белых от «Вильярреала» (0:2) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

«Причина такого результата в Лиге Европы заключается в сложных временах, которые переживала команда. В зимнюю паузу руководство клуба будет готовиться к весенней части, им виднее, что нужно делать.

Я никогда не рассуждаю, что «Спартаку» нужно с кем-то расстаться. На вторую часть сезона возлагаю большие надежды», - приводит слова Ефремова Sport24.ru.

Напомним, «Вильярреал» и «Рапид» с десятью очками заняли первое и второе место в квартете соответственно. Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы. «Рейнджерс» (6 очков) расположился на третьей строчке, а «Спартак» (5) – на четвертой.