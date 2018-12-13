Олег Кононов: Нам не удались первые минуты матча с «Вильярреалом», но дальше игра была равная - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 23:32Источник: ФК «Спартак»

    Олег Кононов: Нам не удались первые минуты матча с «Вильярреалом», но дальше игра была равная

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вильярреала» (0:2).

    - Первые минуты нам не удались, пропустили быстрый гол и допускали много ошибок. Сразу после этого создали опасные моменты. Хотелось бы с таких, конечно, забивать. Нам нужна была победа, мы рисковали. И поэтому пропускали контратаки соперника. Особенно во втором тайме. Но в целом, думаю, игра была обоюдоострая, по большому счету равная. Но мы свои шансы не использовали, а «Вильярреалу» удача улыбнулась. Я считаю, что наши игроки отдали на поле все силы.

    - В Вильярреал прилетело руководство «Спартака». Перед командой стояла задача дойти до четвертьфинала Лиги Европы. Будет ли разбор полетов уже здесь, в Испании?
    - Разбор полетов будет сейчас в раздевалке. А с руководством поговорим на встрече по итогам года. Лично я ставлю перед собой высокие задачи и прошедшим периодом не удовлетворен. И хотя я работаю в клубе совсем недавно, мы все вместе не достигли того, чего хотели. С другой стороны, нужно учитывать состояние игроков, в котором я их принял. И психологическое, и функциональное.

    Но той работой, которую мы проделали за это время, я доволен. Впереди у нас борьба в чемпионате России, где мы поднялись с 10-го места на 4-е. Впереди Кубок России, где у нас есть ответный матч с «Уралом». Это два серьезных соревнования.

    Я надеюсь, что зимой мы хорошо поработаем со всеми футболистами, которые у нас будут, и усилим нашу игру. Само собой, ведется работа и на трансферном рынке. Как и любой другой тренер, я бы хотел получить усиление уже к первому сбору. Масштабной кампании не будет, но точечные приобретения нам нужны, - передает слова Кононова пресс-служба клуба.

    Напомним, что «Вильярреал» и «Рапид», набрав по десять очков, заняли первое и второе место в группе G соответственно. Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы. «Рейнджерс» с шестью баллами расположился на третьей позиции, а «Спартак», имея пять очков, занял четвертую строчку.

    #лига европы#фк спартак#Футбол-Россия#фк вильярреал#кононов олег
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