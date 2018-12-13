Александр Мостовой: «Спартак» в чемпионате Испании шел бы сейчас на месте двенадцатом-тринадцатом - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 23:47Источник: Sport24.ru

    Александр Мостовой: «Спартак» в чемпионате Испании шел бы сейчас на месте двенадцатом-тринадцатом

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой - о матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы между красно-белыми и «Вильярреалом» (0:2).

    - Результат, конечно, не тот. Но счет я угадал, сказал, что испанцы выиграют со счетом 2:0 или 2:1. Вот они и выиграли. Нужно ли было ставить Глушакова при такой психологической нагрузке? Это вопрос больше к тренеру, по игре Денис смотрелся так же, как и все.

    За последний месяц в «Спартаке» поменялось три тренера. Стандартная ситуация в футболе, 3:0 обыграли «Анжи», все кричали «Кононов», а сейчас проиграли испанцам. Что у нас «Спартак» флагман какой-то? В чемпионате России, да. «Спартак» в чемпионате Испании шел бы сейчас на месте двенадцатом-тринадцатом. Во внутреннем чемпионате красно-белые обыгрывают «Локомотив», но железнодорожники в Лиге чемпионов уступают второму составу «Шальке», - передает слова Мостового Sport24.ru.

    Напомним, что «Вильярреал» и «Рапид», набрав по десять очков, заняли первое и второе место в группе G соответственно. Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы. «Рейнджерс» с шестью баллами расположился на третьей позиции, а «Спартак», имея пять очков, занял четвертую строчку.

    #фк спартак#лига европы#фк вильярреал#Футбол-Россия#мостовой александр
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