Мурад Мусаев: «Севилья» провела отличный матч и заслуженно заняла первое место

Футбол 13 декабря 2018 23:55

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев – о поражении от «Севильи» (0:3) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

«Мы не играли от обороны. Хотели играть в открытый футбол, следуя нашей философии, но провалили начало.

Пропустили легкие мячи. Потом у нас были моменты для того, чтобы забить, концовка первого тайма нам удалась, но удаление, которое случилось после перерыва, полностью сломало нашу игру. «Севилья» провела отличный матч и заслуженно заняла первое место», - приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Напомним, «Севилья» и «Краснодар» с 12 очками заняли первое и второе место в квартете соответственно. Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы.