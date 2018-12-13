Мурад Мусаев: «Севилья» провела отличный матч и заслуженно заняла первое место - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 23:55

    Мурад Мусаев: «Севилья» провела отличный матч и заслуженно заняла первое место

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев – о поражении от «Севильи» (0:3) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

    «Мы не играли от обороны. Хотели играть в открытый футбол, следуя нашей философии, но провалили начало.

    Пропустили легкие мячи. Потом у нас были моменты для того, чтобы забить, концовка первого тайма нам удалась, но удаление, которое случилось после перерыва, полностью сломало нашу игру. «Севилья» провела отличный матч и заслуженно заняла первое место», - приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

    Напомним, «Севилья» и «Краснодар» с 12 очками заняли первое и второе место в квартете соответственно. Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы.

    #Футбол-Россия#лига европы#фк краснодар#фк севилья#мусаев мурад
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