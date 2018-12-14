Габриэль Меркадо: Нужно было обыгрывать «Краснодар», чтобы не зависеть от других

Футбол 14 декабря 2018 00:21 Источник: Sport24.ru

Защитник «Севильи» Габриэль Меркадо – о победе над «Краснодаром» (3:0) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

«Мы счастливы. Нужно было победить, чтобы не зависеть от других соперников, и мы это сделали.

«Севилья» должна улучшить свою игру, играть стабильно, как дома, так и на выезде. Теперь нет права на ошибку. Если мы ее допустим, то вылетим из Лиги Европы. Нужно работать над этим», – приводит слова Меркадо Sport24.ru.

Напомним, «Севилья» и «Краснодар» с 12 очками заняли первое и второе место в квартете соответственно. Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы.