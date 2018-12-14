«Зенит» проиграл «Славии» и с первого места вышел в плей-офф ЛЕ - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 00:54Источник: «Советский спорт»

    «Зенит» проиграл «Славии» и с первого места вышел в плей-офф ЛЕ

    В заключительном матче группового этапа Лиги Европы пражская «Славия» на своем поле обыграл «Зенит» со счетом 2:0.

    У победителей встречи голами отметились Яромир Змрхаль и Мирослав Стох, забившие на 32-й и 41-й минутах соответственно.

    В параллельной игре группы С «Бордо» на выезде переиграл «Копенгаген» с минимальным счетом – 1:0.

    Таким образом, «Зенит» с 11 очками занял первое место в квартете, на второй строчке расположилась «Славия» (10 очков). Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы. Третье место занял «Бордо» (7), четвертое – «Копенгаген» (5).

    Лига Европы
    Групповой этап
    Группа С. 6-й тур

    «Славия» (Чехия) – «Зенит» (Россия) – 2:0 (2:0)

    Голы: Змрхаль, 32; Стох, 41

    «Славия»: Коларж, Кудела, Зелены (Бэлуцэ, 90), Цоуфал, Нгаде-Нгаджуи, Стох (Фридрих, 90), Соучек, Гушбауэр, Змргал, Олайинка, Шкода (Траоре, 85).

    «Зенит»: Кержаков, Мевля, Нету, Набиуллин (Мак, 46), Маммана, Шатов (Кузяев, 73), Маркизио, Краневиттер, Эрнани, Смольников, Заболотный (Дриусси, 46).

    Предупреждения: Шкода, 25 – Набиуллин, 36; Эрнани, 67

    #Футбол-Россия#лига европы#фк зенит#фк славия прага
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