«Арсенал» переиграл «Карабах» в ЛЕ, «Спортинг» разгромил «Ворсклу» - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    АЕК Ларнака
    Байер
    1
    2
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Лудогорец
    Цюрих
    1
    1
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    РБ Лейпциг
    Русенборг
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Селтик
    Ред Булл Зальцбург
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Копенгаген
    Бордо
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Славия П
    Зенит
    2
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Спартак Тр
    Фенербахче
    1
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Динамо З
    Андерлехт
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Спортинг
    Ворскла
    3
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Арсенал
    Карабах
    1
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Дюделанж
    Бетис
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Олимпиакос
    Милан
    0
    0
    • Футбол14 декабря 2018 00:56

    «Арсенал» переиграл «Карабах» в ЛЕ, «Спортинг» разгромил «Ворсклу»

    В заключительном матче группового этапа Лиги Европы лондонский «Арсенал» переиграл азербайджанский «Карабах» с минимальным счетом – 1:0.

    Единственный мяч у победителей встречи на 16-й минуте забил Александр Ляказетт, которому ассистировал Месут Озил.

    В параллельной игре группы Е португальский «Спортинг» разгромил украинскую «Ворсклу» – 3:0.

    Таким образом, «Арсенал» с 16 очками занял первое место в квартете, на второй строчке расположился «Спортинг» (13 очков), обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы. Третье место заняла «Ворскла» (3), четвертое – «Карабах» (3).

    #лига европы#фк арсенал лондон#фк карабах#фк спортинг лиссабон#фк ворскла
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта