«Арсенал» переиграл «Карабах» в ЛЕ, «Спортинг» разгромил «Ворсклу»

Футбол 14 декабря 2018 00:56

В заключительном матче группового этапа Лиги Европы лондонский «Арсенал» переиграл азербайджанский «Карабах» с минимальным счетом – 1:0.

Единственный мяч у победителей встречи на 16-й минуте забил Александр Ляказетт, которому ассистировал Месут Озил.

В параллельной игре группы Е португальский «Спортинг» разгромил украинскую «Ворсклу» – 3:0.

Таким образом, «Арсенал» с 16 очками занял первое место в квартете, на второй строчке расположился «Спортинг» (13 очков), обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы. Третье место заняла «Ворскла» (3), четвертое – «Карабах» (3).