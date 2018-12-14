«Зенит», «Краснодар», «Динамо» (Киев), «Шахтер» и БАТЭ сыграют в 1/16 финала Лиги Европы - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 01:07Источник: «Советский спорт»

    «Зенит», «Краснодар», «Динамо» (Киев), «Шахтер» и БАТЭ сыграют в 1/16 финала Лиги Европы

    Завершились все матчи группового этапа Лиги Европы и определись все участники 1/16 финала турнира.

    В 1/16 финала Лиги Европы сыграют два российский клуба «Зенит», занявший первое место в группе С и «Краснодар», ставший вторым в квартете J.

    Помимо российских клубов в плей-офф турнира пробились:

    Команды занявшие первые места в группах – «Байер», «Айнтрахт» (оба – Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Динамо» (Хорватия), «Арсенал», «Челси» (оба – Англия), «Севилья», «Бетис», «Вильярреал» (все – Испания), «Генк» (Бельгия) и «Динамо» (Украина).

    Команды занявшие вторые места в группах – «Цюрих» (Швейцария), «Селтик» (Шотландия), «Славия» (Чехия), «Фенербахче» (Турция), «Спортинг» (Португалия), «Олимпиакос» (Греция), «Рапид» (Австрия), «Мальме» (Швеция), «Ренн» (Франция), БАТЭ (Белоруссия).

    А также команды занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов – «Брюгге» (Бельгия), «Интер», «Наполи» (оба – Италия), «Галатасарай» (Турция), «Бенфика» (Португалия), «Шахтер» (Украина), «Виктория» (Чехия), «Валенсия» (Испания).

    Напомним, жеребьевка плей-офф Лиги Европы состоится 17 декабря в швейцарском Ньоне. Команды будут разбиты на две корзины: 12 победителей групп и четыре лучших клуба, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов, получат статус сеяных.

    Сеяные будут сведены в парах с 12 обладателями вторых мест и оставшимися четырьмя клубами, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов.

    #Футбол-Россия#лига европы#фк зенит#фк краснодар#фк динамо киев#фк батэ
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