Сергей Юран: Некоторые футболисты «Спартака» уже что, в отпуск уехали?

Футбол 14 декабря 2018 01:25 Источник: Rusfootball.info

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран – о поражении красно-белых от «Вильярреала» (0:2) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

– Если честно, на это тяжело было смотреть. «Вильярреал» обыграл «Спартак» по делу. В футболе нужно забивать. Не забиваешь – проигрываешь. При этом «Вильярреал» это не та команда, которую нереально обыграть на выезде. Да, это неплохая, организованная. Но не непроходимая.

Лично для меня вопрос по первым минутам встречи. Считаю, что в первые 10 минут «Спартак» проиграл матч. Кому нужней была победа? «Спартаку» или «Вильярреалу»? А «Спартак» в начале матча зашел в свою штрафную и отбивался. И в результате пропускает мяч.

Мне такое начало встречи непонятно – если, играя на выезде ты даешь фору испанским командам, потом будет очень и очень сложно решить свою задачу. Было ли это установкой Кононова мне непонятно.

Но многие великие тренеры отмечают: когда команда отходит оборонять в свою штрафную, при стандартных ситуациях – да, все логично и понятно. Но при позиционных атаках это очень сложно, почти нереально. Ведь почти каждое взаимодействие идет на грани фола. И тут риск либо получить пенальти, либо рикошет – он очень и очень велик. Если ты вошел в свою штрафную, тут-же начинается дыр-дыр. И «Спартак» из-за этого и получил гол: все в штрафную зашли, получили рикошет и был забит мяч.

Потом – да. Когда «Спартак» начал играть выше, проблемы начали уже у «Вильярреала». Пошли командные действия. И создавались моменты и полумоменты. Но это были лишь всплески. А остальное время на это тяжело было смотреть. Тут нужно подчеркнуть то, что Мельгарехо из игры выпал, Роша – выпал, Адриано – выпал, Попов… Я не знаю что и сказать. Некоторые уже что, в отпуск уехали? Ну так подойдите к тренеру и скажите «мы не готовы играть» – и пусть выйдут играть другие, – приводит слова Юрана Rusfootball.info.

Напомним, «Вильярреал» и «Рапид» с десятью очками заняли первое и второе место в квартете соответственно. Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы. «Рейнджерс» (6 очков) расположился на третьей строчке, а «Спартак» (5) – на четвертой.