Михаил Кержаков: Вышли из группы с первого места – задача выполнена

Футбол 14 декабря 2018 01:58 Источник: ФК «Зенит»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков – о поражении от «Славии» (0:2) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

– Закончен групповой этап Лиги Европы, ваши эмоции, итоги.

– Ну итоги вы сами знаете: вышли из группы с первого места, задачу выполнили, – приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

– С мотивацией у «Зенита» сегодня были проблемы?

– Да нет, у нас все нормально с мотивацией было: дали поиграть тем, кто получал мало игрового времени.

– На ваш взгляд, авторитет лидера группы пошатнулся?

– Я думаю, что нет, мы же выполнили задачу.

– Если по игре: такие удары, как у Стоха, не берутся?

– Да нет, любой удар можно «взять», я еще не смотрел повтор...

– Там был дальний удар от штанги в ворота.

– Наверное, можно было что-то сделать, не знаю. По горячим следам не могу судить.

– Сегодня «Славия», видимо, была супермотивирована?

– Это неплохая команда, но с ними можно было играть. Для них это был решающий матч, но мы, я думаю, не показали всех своих качеств – потом разберемся.