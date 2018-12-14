Михаил Кержаков: Вышли из группы с первого места – задача выполнена

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков – о поражении от «Славии» (0:2) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
– Закончен групповой этап Лиги Европы, ваши эмоции, итоги.
– Ну итоги вы сами знаете: вышли из группы с первого места, задачу выполнили, – приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».
– С мотивацией у «Зенита» сегодня были проблемы?
– Да нет, у нас все нормально с мотивацией было: дали поиграть тем, кто получал мало игрового времени.
– На ваш взгляд, авторитет лидера группы пошатнулся?
– Я думаю, что нет, мы же выполнили задачу.
– Если по игре: такие удары, как у Стоха, не берутся?
– Да нет, любой удар можно «взять», я еще не смотрел повтор...
– Там был дальний удар от штанги в ворота.
– Наверное, можно было что-то сделать, не знаю. По горячим следам не могу судить.
– Сегодня «Славия», видимо, была супермотивирована?
– Это неплохая команда, но с ними можно было играть. Для них это был решающий матч, но мы, я думаю, не показали всех своих качеств – потом разберемся.