Михаил Кержаков: Вышли из группы с первого места – задача выполнена - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 01:58Источник: ФК «Зенит»

    Михаил Кержаков: Вышли из группы с первого места – задача выполнена

    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков – о поражении от «Славии» (0:2) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

    – Закончен групповой этап Лиги Европы, ваши эмоции, итоги.
    – Ну итоги вы сами знаете: вышли из группы с первого места, задачу выполнили, – приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

    – С мотивацией у «Зенита» сегодня были проблемы?
    – Да нет, у нас все нормально с мотивацией было: дали поиграть тем, кто получал мало игрового времени.

    – На ваш взгляд, авторитет лидера группы пошатнулся?
    – Я думаю, что нет, мы же выполнили задачу.

    – Если по игре: такие удары, как у Стоха, не берутся?
    – Да нет, любой удар можно «взять», я еще не смотрел повтор...

    – Там был дальний удар от штанги в ворота.
    – Наверное, можно было что-то сделать, не знаю. По горячим следам не могу судить.

    – Сегодня «Славия», видимо, была супермотивирована?
    – Это неплохая команда, но с ними можно было играть. Для них это был решающий матч, но мы, я думаю, не показали всех своих качеств – потом разберемся.

    #Футбол-Россия#лига европы#фк зенит#фк славия прага#кержаков михаил
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