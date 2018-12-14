Луис Гарсия: Надеюсь, что победа над «Спартаком» – это начало чего-то нового

Футбол 14 декабря 2018 02:52 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Главный тренер «Вильярреала» Луис Гарсия – о победе над «Спартаком» (2:0) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

«Мы очень довольны первой победой. Команда нуждалась в положительных эмоциях. Попытались оправиться морально, и первые штрихи были заметны.

Мы многое сделали хорошо. Открыли счет, но могли забивать еще. Нужно работать над реализацией. Соперник тоже хорошо играл. Надеюсь, это начало чего-то нового», – приводит слова Гарсии «Матч ТВ».

Напомним, «Вильярреал» и «Рапид» с десятью очками заняли первое и второе место в квартете соответственно. Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы. «Рейнджерс» (6 очков) расположился на третьей строчке, а «Спартак» (5) – на четвертой.