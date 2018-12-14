Сергей Юран: Половина игроков «Спартака» была в отпуске, а другая половина хотела играть в еврокубках - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 06:14Источник: Rusfootball.infoАвтор: Гичунцев Артур

    Сергей Юран: Половина игроков «Спартака» была в отпуске, а другая половина хотела играть в еврокубках

    Встреча прошла на стадионе "Эль-Мадригал".

    Экс-нападающий московского «Спартака» Сергей Юран прокомментировал поражение бывшей команды от «Вильярреала» (0:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

    "Когда ЦСКА вышел на матч с «Реалом», пусть даже мадридисты и выставили резервный состав – у армейцев были молодые ребята, но они были сконцентрированы, организованы. Поэтому у них мячи и залетали.

    А когда выходит на поле коллектив, половина которого собрана на игру, а другая скорее думает о том, чтобы из Испании разлетаться по домам. Тут мяч, естественно, в ворота не летит – ведь голова уже забита совсем другим: «всё, завтра у нас уже отпуск». Но ведь в этом плане тоже нужно от игроков требовать соответствия – отрабатывайте свои финансовые моменты. Вы профессионалы, и за свою игру получаете деньги – это раз.

    Второе – армия болельщиков у телевизоров и на стадионе. И они переживают за «Спартак». Нужно уважительно к ним относиться! Проиграть можно, но смотря как проигрывать. Так как сегодня – для меня это тяжело понять.

    Как мне кажется, половина была уже в отпуске, а другая половина хотела весной играть в еврокубках. Но ведь так не бывает. Либо на поле выходит 11 человек, у которых одна цель, одно желание и одна задача, либо мы получаем то, что видели", – цитирует Юрана Rusfootball.

    #Футбол-Россия#лига европы#фк спартак#фк вильярреал#юран сергей
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