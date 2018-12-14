Сергей Юран: Половина игроков «Спартака» была в отпуске, а другая половина хотела играть в еврокубках

Футбол 14 декабря 2018 06:14 Источник: Rusfootball.info Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на стадионе "Эль-Мадригал".

Экс-нападающий московского «Спартака» Сергей Юран прокомментировал поражение бывшей команды от «Вильярреала» (0:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Когда ЦСКА вышел на матч с «Реалом», пусть даже мадридисты и выставили резервный состав – у армейцев были молодые ребята, но они были сконцентрированы, организованы. Поэтому у них мячи и залетали.

А когда выходит на поле коллектив, половина которого собрана на игру, а другая скорее думает о том, чтобы из Испании разлетаться по домам. Тут мяч, естественно, в ворота не летит – ведь голова уже забита совсем другим: «всё, завтра у нас уже отпуск». Но ведь в этом плане тоже нужно от игроков требовать соответствия – отрабатывайте свои финансовые моменты. Вы профессионалы, и за свою игру получаете деньги – это раз.

Второе – армия болельщиков у телевизоров и на стадионе. И они переживают за «Спартак». Нужно уважительно к ним относиться! Проиграть можно, но смотря как проигрывать. Так как сегодня – для меня это тяжело понять.

Как мне кажется, половина была уже в отпуске, а другая половина хотела весной играть в еврокубках. Но ведь так не бывает. Либо на поле выходит 11 человек, у которых одна цель, одно желание и одна задача, либо мы получаем то, что видели", – цитирует Юрана Rusfootball.