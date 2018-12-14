Наставник «Вильярреала»: Открыли счет, но могли забивать «Спартаку» еще

Футбол 14 декабря 2018 07:02 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на стадионе "Эль-Мадригал".

Главный тренер «Вильярреала» Луис Гарсия Пласа прокомментировал победу над московским «Спартаком» (2:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Отметим, что Пласа возглавил команду 10 декабря и одержал первую победу у руля "желтой субмарины".

"Мы очень довольны первой победой. Команда нуждалась в положительных эмоциях. Мы попытались оправиться морально, и первые штрихи были заметны.

Мы многое сделали хорошо. Мы открыли счет, но могли забивать еще. Нужно работать над реализацией. Соперник тоже хорошо играл. Надеюсь, это начало чего-то нового", – приводит слова Пласы "Газета.Ru" со ссылкой на Marca.