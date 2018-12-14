Дженнаро Гаттузо: Если вы не реализовываете восемь моментов, справедливо отправиться домой

Футбол 14 декабря 2018 08:27 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Итальянская команда проиграла греческому клубу со счетом 1:3 и покинула турнир.

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо высказался после поражения от «Олимпиакоса» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

"Есть разочарование, мы должны понимать, что у нас миллионы болельщиков. Мы контролировали матч, но если вы создаете восемь голевых моментов и не реализовываете их, а при первых трудностях допускаете ошибки, то правильно и справедливо отправиться домой.

Нужно играть с головой, чтобы доводить матчи до нужного результата, а мы на это не способны, мы подарили сопернику игру. Уже потом можно говорить о судействе, но сперва мы должны пенять на себя: создать восемь голевых эпизодов и не забить… Справедливо, что мы вылетели, нам нужно прибавлять в реализации", – приводит слова итальянца "Газет.Ru" со ссылкой на Sky Sports.