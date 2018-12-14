Жена Глушакова: Денис периодически угрожает, боюсь за себя - Советский спорт
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Футбол14 декабря 2018 08:43Источник: «RT на русском»Автор: Гичунцев Артур

Жена Глушакова: Денис периодически угрожает, боюсь за себя

Ранее были опубликованы аудиозаписи угроз Глушакова в адрес супруги.

Дарья Глушакова, жена полузащитника московского "Спартака" Дениса Глушакова, рассказал о конфликте с футболистом столичного клуба.

"Дети сейчас со мной. Он видится с ними, да. Но после последних событий и того, что он вообще творит, я уже боюсь за себя и за жизнь детей.

Это его слова. Он периодически угрожает, постоянно какие-то звонки, всё время пишет на диктофон, причём нас всех", – приводит слова Глушаковой RT со ссылкой на "Пятый канал".

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