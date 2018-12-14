Чухлов: Пускай говорят, что соперник не настроился, но в истории останется ЦСКА, разгромивший в «Реал» Мадриде

Футбол 14 декабря 2018 09:38 Источник: «Спорт уик-энд» Автор: Гичунцев Артур

Чухлов: Пускай говорят, что соперник не настроился. Но в истории останется Чалов и молодые ребята, сумевшие разгромить в «Реал» Мадриде

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Борис Чухлов высказался о проблемах команды после поражения от "Славии", а также прокомментировал игру российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

"Если у тебя в команде нет умных полузащитников, центральных, крайних, атакующих, то хоть Дзюба у тебя в нападении будет играть, хоть Марадона, хоть Пеле, всё равно ничего не сделает. Никто не отменял закон, который гласит, что какая у тебя полузащита, такая и команда.

Сам же Дзюба говорит, что у нас футболистов много, только качества им не хватает. Так этими словами Артем сам расписывается в своем бессилии: если под ним никого, то и он ничего сделать не может.

В еврокубках мы увидели настоящий провал. В Лиге Европы провалился «Спартак», «Локомотив» – в Лиге чемпионов. Спрашивается, зачем так рвался к чемпионству? Получил удовольствие только от игры армейцев в Мадриде. И пускай говорят, что соперник не настроился. Но в истории останется ЦСКА, Чалов, молодые ребята, сумевшие разгромить «Реал» в Мадриде", – цитирует Чухлова «Спорт уик-энд».

Напомним, ЦСКА обыграл испанский клуб со счетом 3:0, но не сумел выйти в Лигу Европы, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов.