Иван Обляков: Четыре очка от «Зенита» – неплохой задел для хорошего результата - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 10:16Источник: «Известия»Автор: Липкин Антон

    Иван Обляков: Четыре очка от «Зенита» – неплохой задел для хорошего результата

    ЦСКА занимает третье место в премьер-лиге.

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел личные и командные итоги первой части сезона.

    – Мы уходим на перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, разрыв с лидирующим «Зенитом» всего четыре очка, – сказал Обляков в интервью «Известиям». – Это неплохой задел, чтобы добиться хорошего результата по итогам сезона. У нас молодая команда, и впереди еще очень много работы, чтобы достичь поставленных целей.

    – А как могли бы оценить уходящий год для вас лично?
    – В профессиональном плане для меня это очень важный год. Я сделал значимый шаг в своей карьере, перейдя из «Уфы» в ЦСКА. Стараюсь совершенствоваться и развиваться. Возможно, прогресс идет не так быстро, но он есть, и я этим очень доволен.

    Напомним, ЦСКА набрал 30 очков в 17 турах и занимает третье место в премьер-лиге, отставая на четыре очка от «Зенита» и на два – от «Краснодара».

    31 августа 20-летний полузащитник перешел из «Уфы» в ЦСКА. В составе армейцев он провел 16 матчей и сделал одну голевую передачу.

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