Алан Дзагоев: Разочарован тем, что Кокорин и Мамаев все еще находятся под заключением (видео) - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 10:32Источник: InstagramАвтор: Гичунцев Артур

    Алан Дзагоев: Разочарован тем, что Кокорин и Мамаев все еще находятся под заключением (видео)

    Ранее стало известно, что суд продлил арест игроков до 8 февраля.

    Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев поддержал форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

    «Хочу выразить свою поддержку Саше и Паше. Разочарован этой ситуацией и тем, что ребята все еще находятся под заключением. Да, наказание должно быть, и они его уже понесли. Я думаю, они уже все осознали.

    Но и также хочется справедливости. А справедливость эта заключается в том, чтобы ребята вышли на свободу и имели возможность играть в футбол», – сказал Дзагоев на видео в инстаграме Алана Чочиева.

    #Футбол-Россия#РПЛ#фк зенит#фк краснодар#мамаев павел#кокорин александр#дзагоев алан
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