Алан Дзагоев: Разочарован тем, что Кокорин и Мамаев все еще находятся под заключением (видео)

Футбол 14 декабря 2018 10:32 Источник: Instagram Автор: Гичунцев Артур

Ранее стало известно, что суд продлил арест игроков до 8 февраля.

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев поддержал форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

«Хочу выразить свою поддержку Саше и Паше. Разочарован этой ситуацией и тем, что ребята все еще находятся под заключением. Да, наказание должно быть, и они его уже понесли. Я думаю, они уже все осознали.

Но и также хочется справедливости. А справедливость эта заключается в том, чтобы ребята вышли на свободу и имели возможность играть в футбол», – сказал Дзагоев на видео в инстаграме Алана Чочиева.