Алан Дзагоев: Разочарован тем, что Кокорин и Мамаев все еще находятся под заключением (видео)

Ранее стало известно, что суд продлил арест игроков до 8 февраля.
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев поддержал форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
«Хочу выразить свою поддержку Саше и Паше. Разочарован этой ситуацией и тем, что ребята все еще находятся под заключением. Да, наказание должно быть, и они его уже понесли. Я думаю, они уже все осознали.
Но и также хочется справедливости. А справедливость эта заключается в том, чтобы ребята вышли на свободу и имели возможность играть в футбол», – сказал Дзагоев на видео в инстаграме Алана Чочиева.
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Хорошие слова от хорошего человека в поддержку ребят,игрок фк ЦСКА Москва и Национальной Сборной России по футболу Алан Дзагоев,поддерживает ребят,спасибо брат,что в такой тяжелый момент ты рядом!❤️ #свободукокорину
Публикация от ⚽️ (@chochiev.9)