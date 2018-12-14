СМИ: «МЮ» предложил де Хеа 26 млн долларов в год - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 10:45Источник: The SunАвтор: Гичунцев Артур

    СМИ: «МЮ» предложил де Хеа 26 млн долларов в год

    Ранее сообщалось, что испанец может перебраться в "ПСЖ".

    "Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры с голкипером Давидом де Хеа о продлении контракта.

    По информации The Sun, руководство предлагает игроку соглашение, с зарплатой 400 тысяч фунтов в неделю (26 млн долларов в год).

    Отмечается, что 28-летний вратарь, который мог оказаться в мадридском "Реале", согласен подписать контракт на таких условиях.

    Таким образом, де Хеа станет одним из двух самых высокооплачиваемых игроков клуба наравне с Алексисом Санчесом.

    В нынешнем сезоне голкипер "красных дьяволов" провел во всех турнирах 21 матч, пропустил 28 мячей и 5 раз оставлял ворота "сухими". Его текущее соглашение с "Юнайтед" действует до лета 2019 года.

    #апл#фк манчестер юнайтед
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