СМИ: «МЮ» предложил де Хеа 26 млн долларов в год

Футбол 14 декабря 2018 10:45 Источник: The Sun Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что испанец может перебраться в "ПСЖ".

"Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры с голкипером Давидом де Хеа о продлении контракта.

По информации The Sun, руководство предлагает игроку соглашение, с зарплатой 400 тысяч фунтов в неделю (26 млн долларов в год).

Отмечается, что 28-летний вратарь, который мог оказаться в мадридском "Реале", согласен подписать контракт на таких условиях.

Таким образом, де Хеа станет одним из двух самых высокооплачиваемых игроков клуба наравне с Алексисом Санчесом.

В нынешнем сезоне голкипер "красных дьяволов" провел во всех турнирах 21 матч, пропустил 28 мячей и 5 раз оставлял ворота "сухими". Его текущее соглашение с "Юнайтед" действует до лета 2019 года.