Сальваторе Боккетти: Спасибо всем, скоро я вернусь еще сильнее (фото)

Футбол 14 декабря 2018 11:46 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 17 матчей.

Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти оставил запись в своем Instagram после перенесенной операции на голеностопном суставе.

"Хотел бы выразить благодарность профессору Сантуччи и всему медицинскому персоналу "Виллы Стюарт" за успешную операцию и помощь в восстановлении моего здоровья.

Спасибо всем вам за сообщения, которые я получил. Ваша поддержка очень важна для меня. Скоро я вернусь ещё сильнее", – написал итальянец.