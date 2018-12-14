Сальваторе Боккетти: Спасибо всем, скоро я вернусь еще сильнее (фото) - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 11:46Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Сальваторе Боккетти: Спасибо всем, скоро я вернусь еще сильнее (фото)

    В текущем сезоне 32-летний игрок провел 17 матчей.

    Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти оставил запись в своем Instagram после перенесенной операции на голеностопном суставе.

    "Хотел бы выразить благодарность профессору Сантуччи и всему медицинскому персоналу "Виллы Стюарт" за успешную операцию и помощь в восстановлении моего здоровья.

    Спасибо всем вам за сообщения, которые я получил. Ваша поддержка очень важна для меня. Скоро я вернусь ещё сильнее", – написал итальянец.

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    Хотел бы выразить благодарность Профессору Сантуччи и всему Медицинскому персоналу Виллы Стюарт за успешную операцию и помощь в востановлении моего здоровья. Спасибо всем вам за сообщения , которые я получил. Ваша поддержка очень важна для меня. Скоро я вернусь ещё сильнее! 🔴⚪️❤️ / Grazie al prof.Santucci e a tutto lo staff di Villa Stuart! Grazie anche a tutti voi per i tanti messaggi che ho ricevuto,tornerò molto presto.

    Публикация от Salvatore Bocchetti (@salvatorebocchetti)

    #Футбол-Россия#РПЛ#фк спартак#боккетти сальваторе
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