Унаи Эмери: Сака ярко сыграл с «Карабахом» - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 11:52Источник: BBCАвтор: Липкин Антон

    Унаи Эмери: Сака ярко сыграл с «Карабахом»

    Испанец выпустил 17-летнего форварда в стартовом составе «Арсенала».

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери оценил игру 17-летнего форварда Букайо Сака после матча шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Карабахом» (1:0) на стадионе «Эмирейтс».

    «Мы обязаны давать каждому молодому игроку шансы, – приводит BBC слова испанца. – Сначала они тренируются с нами, а потом мы с них спрашиваем.

    Сака провел хороший матч и сыграл ярко. Его индивидуальность очень важна для нас. Ему нужно продолжать стараться обыгрывать один в один и вскрывать оборону.

    Такая игра добавит ему уверенности. Это также важно и для нас: мы можем просматривать игрока, чтобы увидеть в нем качества, которые помогут нам».

    Матч с Карабахом стал для 17-летнего британца первым в стартовом составе «Арсенала». До этого он дебютировал в первой команде, выйдя на замену в игре с «Ворсклой» (3:0).

    #лига европы#фк арсенал лондон#фк карабах#эмери унаи#сака букайо#апл#Чемпионат Азербайджана по футболу
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