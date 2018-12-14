Унаи Эмери: Сака ярко сыграл с «Карабахом»

Футбол 14 декабря 2018 11:52 Источник: BBC Автор: Липкин Антон

Испанец выпустил 17-летнего форварда в стартовом составе «Арсенала».

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери оценил игру 17-летнего форварда Букайо Сака после матча шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Карабахом» (1:0) на стадионе «Эмирейтс».

«Мы обязаны давать каждому молодому игроку шансы, – приводит BBC слова испанца. – Сначала они тренируются с нами, а потом мы с них спрашиваем.

Сака провел хороший матч и сыграл ярко. Его индивидуальность очень важна для нас. Ему нужно продолжать стараться обыгрывать один в один и вскрывать оборону.

Такая игра добавит ему уверенности. Это также важно и для нас: мы можем просматривать игрока, чтобы увидеть в нем качества, которые помогут нам».

Матч с Карабахом стал для 17-летнего британца первым в стартовом составе «Арсенала». До этого он дебютировал в первой команде, выйдя на замену в игре с «Ворсклой» (3:0).