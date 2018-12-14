Маурисио Почеттино: Мне не надоели слухи про «Реал», пусть лучше пишут об этом - Советский спорт
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Футбол14 декабря 2018 12:24Источник: Manchester Evening NewsАвтор: Гичунцев Артур

Маурисио Почеттино: Мне не надоели слухи про «Реал», пусть лучше пишут об этом

Ранее сообщалось, что испанский клуб пытался пригласить специалиста минувшим летом.

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о своем отношении к информации в СМИ о возможном подписании контракта с мадридским "Реалом".

"Такие новости не могут расстроить или утомить. Пусть лучше журналисты пишут об этом, чем о том, что "Тоттенхэм" может меня уволить из-за проблем в команде.

Пусть пишут про "Реал". Мне эти слухи не надоели", – цитирует Почеттино Manchester Evening News.

По слухам, Почеттино также входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Добавим, что в Испании специалист тренировал "Эспаньол".

#апл#испанская примера#фк реал мадрид#фк тоттенхэм#почеттино маурисио
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