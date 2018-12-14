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Футбол14 декабря 2018 13:01Источник: «РИА Новости»Автор: Гичунцев Артур

Источник: Головин вернулся в общую группу «Монако»

В текущем сезоне российский футболист провел 12 матчей и отдал 2 голевых паса.

Полузащитник "Монако" Александр Головин, пропустивший матч против дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов, возобновил тренировки в общей группе.

Как сообщает агентство "РИА Новости", 22-летний хавбек готовится к поединку с "Лионом" в чемпионате Франции.

"Сейчас тренируется в общей группе, готовится к игре (с "Лионом")", – сообщил источник.

Ранее сообщалось, что Головин пропустил игру с немецким клубом из-за гриппа.

Напомним, матч 18-го тура чемпионата Франции "Лион" – "Монако" пройдет 16 декабря.

#Футбол-Россия#лига 1#фк монако#фк лион#головин александр сергеевич
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