Валерий Карпин: Футболисты разъехались, теперь беседуем с дочей (видео)

Футбол 14 декабря 2018 13:16 Источник: Instagram Автор: Гичунцев Артур

По итогам первого круга РПЛ донской клуб занял 7-е место в таблице.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оставил запись в своем Instagram после ухода на зимнюю паузу.

"Футболисты разъехались, теперь беседуем с дочей", – подписал видеоролик российский специалист.

3 марта 2019 года "Ростов" сыграет в гостях против "Енисея".