Валерий Карпин: Футболисты разъехались, теперь беседуем с дочей (видео)

По итогам первого круга РПЛ донской клуб занял 7-е место в таблице.
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оставил запись в своем Instagram после ухода на зимнюю паузу.
"Футболисты разъехались, теперь беседуем с дочей", – подписал видеоролик российский специалист.
3 марта 2019 года "Ростов" сыграет в гостях против "Енисея".
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Футболисты разъехались, теперь беседуем с дочей🤣🤣🤣 #карпин #karpin #fcrostov #фкростов #ростов #rostov
Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)