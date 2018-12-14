Валерий Карпин: Футболисты разъехались, теперь беседуем с дочей (видео) - Советский спорт
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Футбол14 декабря 2018 13:16Источник: InstagramАвтор: Гичунцев Артур

Валерий Карпин: Футболисты разъехались, теперь беседуем с дочей (видео)

По итогам первого круга РПЛ донской клуб занял 7-е место в таблице.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оставил запись в своем Instagram после ухода на зимнюю паузу.

"Футболисты разъехались, теперь беседуем с дочей", – подписал видеоролик российский специалист.

3 марта 2019 года "Ростов" сыграет в гостях против "Енисея".

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Футболисты разъехались, теперь беседуем с дочей🤣🤣🤣 #карпин #karpin #fcrostov #фкростов #ростов #rostov

Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

#Футбол-Россия#РПЛ#фк ростов#карпин валерий
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