Салах, Обамеянг и Мане претендуют на приз игроку года в Африке - Советский спорт
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Футбол14 декабря 2018 14:31Источник: Африканская конфедерация футболаАвтор: Сметанникова Дарья

Салах, Обамеянг и Мане претендуют на приз игроку года в Африке

Конфедерация африканского футбола назвала десять номинантов на приз игроку года в Африке.

В числе номинантов оказалось десять футболистов: Алекс Айуоби (Нигерия, «Арсенал»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Андре Онана (Камерун, «Аякс»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Анис Бадри (Тунис, «Эсперанс»), Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»), Денис Оньянго (Уганда, «Мамелоди Сандаунз»), Садьо Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Мехди Бенатия (Марокко, «Ювентус»), Валид Солиман (Египет, «Аль-Ахли»).

На приз лучшему молодому игроку года претендуют: Ашраф Хакими (Марокко, «Боруссия»), Франк Кессье (Кот-д’Ивуар, «Милан»), Вильфред Ндиди (Нигерия, «Лестер Сити»).

#салах мохамед#мане садьо#обамеянг пьер-эмерик
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