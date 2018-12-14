Салах, Обамеянг и Мане претендуют на приз игроку года в Африке

Футбол 14 декабря 2018 14:31 Источник: Африканская конфедерация футбола Автор: Сметанникова Дарья

Конфедерация африканского футбола назвала десять номинантов на приз игроку года в Африке.

В числе номинантов оказалось десять футболистов: Алекс Айуоби (Нигерия, «Арсенал»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Андре Онана (Камерун, «Аякс»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Анис Бадри (Тунис, «Эсперанс»), Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»), Денис Оньянго (Уганда, «Мамелоди Сандаунз»), Садьо Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Мехди Бенатия (Марокко, «Ювентус»), Валид Солиман (Египет, «Аль-Ахли»).

На приз лучшему молодому игроку года претендуют: Ашраф Хакими (Марокко, «Боруссия»), Франк Кессье (Кот-д’Ивуар, «Милан»), Вильфред Ндиди (Нигерия, «Лестер Сити»).