Борис Игнатьев: В «Спартаке» не выстроен мостик между командой и руководством

Футбол 14 декабря 2018 14:56 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал игру «Спартака» после первой части сезона.

«Спартак» ищет свой путь, несколько утраченный, потерянный. Меня беспокоит то, что происходит вокруг этого клуба. Казалось бы, красивая вывеска - стадион, база, люди, которые формируют команду, но нет спортивной составляющей. Не выстроен мостик между командой и руководством, нет промежуточного звена. Человека, который мог бы безболезненно увольнять тренера и заранее иметь кандидатуру на замену, который мог бы проводить селекционную работу. Сейчас все выстраивается от тренера.

У «Спартака» преданные болельщики, но, на мой взгляд, их излишне подпустили к команде. Иногда болельщицкая среда отвлекает от насущных дел, от решения спортивных задач. Олег Кононов прав, когда сказал, что он недоволен невыходом в плей-офф, но в то же время он понимает, что у него появилось время на подготовку к весенней части чемпионата России», - приводит слова Игнатьева "Р-Спорт".

Напомним, «Спартак» проиграл «Вильярреалу» (0:2) и занял последнее место в группе Лиги Европы. В чемпионате России красно-белые после 17 туров занимают четвертое место, уступая лидирующему «Зениту» шесть очков.