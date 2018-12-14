Станислав Черчесов получил титул «Тренер года»

Футбол 14 декабря 2018 21:05 Источник: «Советский спорт»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявлен тренером года.

О присуждении ему этой награды стало известно во время торжественной церемонии объявления лауреатов Национальной Премии «Советский спорт – Итоги года».

Премия старейшего спортивного издания страны выросла из традиционного ежегодного приза «Советского спорта» «Харламов-Трофи», вручаемого лучшему российскому хоккеисту сезона. В этом году – помимо номинаций «Харламов-Трофи» - озвучиваются имена победителей в нескольких номинациях.

В номинации «Команда года» победила олимпийская сборная из России. «Открытием года» представители экспертного жюри назвали керлингистку Анастасию Брызгалову. В номинации «Возвращение года» отмечен стрелок Алексей Алипов. Событием года назван чемпионат мира по футболу, который прошел в июне и июле в России. Спортсменом года признали пловца Антона Чупкова, спортсменкой года – гимнастку Дину Аверину. Обладателем «Харламов-Трофи» стал Александр Овечкин.

Генеральный спонсор церемонии вручения премии – ElCorteIngles. Официальный партнер – Отдел Туризма Посольства Испании. Партнер – Кубань-Вино, Астраханская Икра Дикий Осетр.